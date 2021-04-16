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Поддержка Украины со стороны партнеров приведет к снижению напряжения у границ, - Ермак

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 21:26
Поддержка Украины со стороны партнеров приведет к снижению напряжения у границ, - Ермак Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Беспрецедентная поддержка и позиция, которую сегодня демонстрируют все партнеры Украины, является совершенно четким сигналом, который приведет к снижению напряжения вокруг украинских границ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире ТСН.

"Что касается ситуации вокруг границ, концентрации российских военных, российских вооруженных сил, то, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал к Российской Федерации относительно отвода военных группировок. И это является принципиальным вопросом и для Франции, и для Германии. И мы сегодня еще раз это услышали от лидеров этих стран", - сказал Андрей Ермак.

По его мнению, очень важно, что именно в этот период, когда во Франции введен жесткий локдаун, президент Украины Владимир Зеленский и команда работает в Париже.

"Даже этот факт является свидетельством поддержки со стороны Франции", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста относительно переговорного процесса Андрей Ермак сказал, что звучала общая позиция Франции, Германии и Украины относительно продолжения переговоров в "нормандском" формате.

"Видеоконференция политических советников лидеров государств состоится уже в этот понедельник, 19 апреля. И у нас есть общая позиция, которую мы будем отстаивать", - резюмировал Ермак.

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча Зеленского с Макроном, а по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема сегодняшних переговоров - российская агрессия против Украины.

Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном вступление Украины в НАТО. Зеленский призвал Францию помочь Украине с получением Плана действий относительно членства в НАТО.

До этого Зеленский в интервью европейской газете сказал, что Украина не может бесконечно "оставаться в комнате ожидания" ЕС и НАТО.

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