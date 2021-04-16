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Зеленський на зустрічі з Макроном говорив про НАТО: я б хотів почути конкретику

Новость на русском → Париж, П'ятниця 16 квітня 2021 18:26
Зеленський на зустрічі з Макроном говорив про НАТО: я б хотів почути конкретику Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО. З німецьким канцлером Ангелою Меркель це не обговорювалося.

Про це він заявив на брифінгу в Єлисейському палаці.

"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питань Донбасу, виконання домовленостей, які у нас були в грудні 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - заявив Зеленський.

За його словами, Київ відчуває підтримку Франції у питанні надання Плану дій щодо членства в НАТО для України.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не тільки від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" Європейського союзу і НАТО. За його словами, настав час перейти на новий рівень відносин і запросити Київ до Євросоюзу та НАТО.

Також раніше стало відомо, що Литва на саміті НАТО запропонує надати ПДЧ для України. Цю ініціативу вже підтримала Латвія.

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