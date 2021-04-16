Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО, - Зеленський

Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО . Європейські партнери повинні перейти від розмов до рішень в цих питаннях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.

"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО", - сказав український президент, додавши, що "настав момент перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО".

Зеленський зазначив, що якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну членами європейської родини, то вони повинні діяти відповідним чином. "Пора перейти від розмов до рішень", - підкреслив він.

В інтерв'ю Зеленський висловив співчуття у зв'язку з тим, що у Макрона "краще відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним, ніж з ним. "І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", - уточнив він.

Відповідаючи на питання, "мертвий чи нормандський формат", Зеленський сказав, що цей "процес зупинився", оскільки Росія все блокує. "Головне питання зараз - чи хоче Росія припинити війну", - резюмував Зеленський.