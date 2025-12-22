Налоговая не отслеживает люксовую одежду украинцев, но Range Rover - сигнал для проверки, - ГНС

"Налоговая служба не отслеживает, в какой люксовой одежде ходят наши налогоплательщики. Мы такой метод не используем. И, наверное, что на подобные жалобы, если такие будут поступать на наш чат-бот Tax Control, мы даже не будем реагировать", - говорит Карнаух.

Она объяснила это тем, что перечень оснований для проведения проверок и обращения внимания ГНС как контролирующего органа четко регламентирован.

"Мы сейчас активно внедряем CRM - рискоориентированный подход. Ведь Украина большая страна, экономически активная, налогоплательщиков много. И Государственная налоговая служба не может охватить всех", - отмечает руководитель ГНС.

По ее словам, Налоговая должна сосредотачиваться на тех, кто уклоняется или минимизирует налоги, и где контроль даст результат. В то же время она подтвердила, что приобретение дорогого автомобиля при минимальных или отсутствующих официальных доходах может вызвать интерес со стороны ГНС.

"Есть вопросы к такому человеку. Мы сотрудничаем, обмениваемся информацией с почти 40 государственными реестрами, в частности с сервисным центром МВД, который регистрирует авто. В случае, если человек осуществил такие расходы, при этом не имеет абсолютно легального дохода, то мы дадим запрос", - заявила Карнаух.

Руководительница ГНС отметила, что такая ситуация является рисковой в отношении физического лица.

"Если это накопления, если человек достаточно имеет объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает", - подытожила она.