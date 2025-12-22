Налоговая не отслеживает люксовую одежду украинцев, но Range Rover - сигнал для проверки, - ГНС

Государственная налоговая служба Украины не отслеживает расходы граждан на брендовую одежду или гаджеты, однако покупка дорогого имущества при отсутствии официальных доходов может стать основанием для проверки.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила руководитель ГНС Леся Карнаух.
"Налоговая служба не отслеживает, в какой люксовой одежде ходят наши налогоплательщики. Мы такой метод не используем. И, наверное, что на подобные жалобы, если такие будут поступать на наш чат-бот Tax Control, мы даже не будем реагировать", - говорит Карнаух.
Она объяснила это тем, что перечень оснований для проведения проверок и обращения внимания ГНС как контролирующего органа четко регламентирован.
"Мы сейчас активно внедряем CRM - рискоориентированный подход. Ведь Украина большая страна, экономически активная, налогоплательщиков много. И Государственная налоговая служба не может охватить всех", - отмечает руководитель ГНС.
По ее словам, Налоговая должна сосредотачиваться на тех, кто уклоняется или минимизирует налоги, и где контроль даст результат. В то же время она подтвердила, что приобретение дорогого автомобиля при минимальных или отсутствующих официальных доходах может вызвать интерес со стороны ГНС.
"Есть вопросы к такому человеку. Мы сотрудничаем, обмениваемся информацией с почти 40 государственными реестрами, в частности с сервисным центром МВД, который регистрирует авто. В случае, если человек осуществил такие расходы, при этом не имеет абсолютно легального дохода, то мы дадим запрос", - заявила Карнаух.
Руководительница ГНС отметила, что такая ситуация является рисковой в отношении физического лица.
"Если это накопления, если человек достаточно имеет объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает", - подытожила она.
Напомним, в Украине действует транспортный налог, который был введен в 2015 году. Он взимается с владельцев дорогих легковых автомобилей, которые были выпущены не более пяти лет назад.
При этом под налогообложение подпадают только те авто, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января отчетного года. В 2025 году этот порог составляет около 3 млн гривен.
Ставка транспортного налога является фиксированной и составляет 25 тысяч гривен в год за каждый такой автомобиль.
Перечень легковых автомобилей, владельцы которых обязаны платить этот налог, ежегодно определяет Министерство экономики. Полный список публикуется на официальном сайте ведомства до 1 февраля налогового года.
В 2025 году в него вошли автомобили таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce и Toyota.
Добавим, что с июня в Украине усилили финансовый мониторинг. О новых ограничениях на переводы, штрафы и риски блокирования счетов для многих украинцев - читайте в отдельном материале РБК-Украина.