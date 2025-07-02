ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Блокировка, лимиты и проверки: как финмониторинг меняет правила для ФОП и физлиц

Среда 02 июля 2025 07:30
UA EN RU
Блокировка, лимиты и проверки: как финмониторинг меняет правила для ФОП и физлиц Фото: финансовый мониторинг в Украине ужесточился (Getty Images)
Автор: Даниил Шевченко

С июня в Украине ужесточили финансовый мониторинг - новые ограничения на переводы, штрафы и риски блокировки счетов коснутся многих украинцев.

Чем это грозит гражданам и бизнесу и как работают новые правила - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Какие операции банк может считать сомнительными?
  • За что украинцам могут заблокировать счета?
  • Зачем на самом деле банки ввели лимиты на переводы с карты на карту?
  • Кого точно не проверяет финмониторинг?

Что такое финансовый мониторинг?

В июне ранее малоизвестное украинцам словосочетание "финансовый мониторинг" начало чаще появляться в лентах новостей. Все началось с того, что в мае Национальный банк Украины оштрафовал ряд финансовых учреждений за несоблюдение мер по финансовому мониторингу. Больше всего наказали платежную систему "НоваПей" - ее оштрафовали на 90 миллионов гривен.

"НоваПей" решила не оспаривать решение регулятора и с июня просто ограничила объем наложенных платежей, которые могут получить простые граждане - до 30 тысяч гривен. Увеличение этого лимита потребует регистрации гражданина физическим лицом-предпринимателем.

По определению самого НБУ:

Финансовый мониторинг - меры по предотвращению и противодействию отмыванию "грязных" средств, предотвращению финансирования терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Больше всего жернова финансового мониторинга грозят нескольким категориям украинцев. Прежде всего речь идет о гражданах, которые:

  • осуществляют операции крупные операции по покупке или продаже криптоактивов;
  • получают или осуществляют перевод аномально большой суммы средств;
  • получают платежи из-за рубежа;
  • превышают или приближаются к установленным для них лимитам на переводы;
  • осуществляют регулярные, подобные платежи на счета других лиц (зарплата в конвертах или другие выплаты).

Из вышеприведенного можно понять, что хотя и декларируемой главной целью финансового мониторинга является борьба с "грязными деньгами", его более приближенная к реальности цель - борьба с теневой экономикой.

Сейчас в Украине сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с бюджетными поступлениями: объемы международной помощи сокращаются, а потребность в финансировании Сил обороны - не уменьшается.

В то же время, финансировать Силы обороны мы можем только за счет налоговых поступлений, или же привлечения ОВГЗ - государственных облигаций.Блокировка, лимиты и проверки: как финмониторинг меняет правила для ФОП и физлиц

По мнению налогового консультанта и юриста Богдана Янкива, по мере роста дефицита бюджета украинцев ждет дальнейшее усиление финансового мониторинга.

"С каждым годом он усложняется. Иногда с большим темпом, иногда с меньшим. Поэтому, в любом случае, в контексте лет - мы будем иметь сложный финмониторинг", - отметил он.

Кто может Вас проверить и на основании чего?

Процесс финансового мониторинга в Украине является двухуровневым. Банки, другие финансовые учреждения, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры являются субъектами первичного финансового мониторинга. Эти организации и лица обязаны контролировать происхождение средств своих клиентов.

Если они не будут соблюдать требования по контролю происхождения средств клиентов, они могут быть оштрафованы, как это произошло в прошлом месяце с рядом банков и платежной системой "НоваПей".

Зато магазины, рестораны, другие предприятия, которые не связаны с финансами или нотариальными и юридическими услугами, не являются субъектами финансового мониторинга. Следовательно, на кассе в магазине у вас никто не будет спрашивать источник происхождения средств.

В то же время, стоит добавить, что кассир не может принять у клиента более 50 тысяч гривен наличными. Операции сверх этой нормы подлежат оплате в кассе банка, где как раз и могут поинтересоваться источником средств.

В случае, если клиент банка и других финансовых учреждений не сможет предоставить документы о происхождении своих доходов, с большой вероятностью субъект первичного мониторинга прекратит с таким клиентом деловые отношения и передаст данные об этом Государственной службе финансового мониторинга. Она в свою очередь может передать информацию о подозрительных операциях налоговой, полиции, СБУ и другим правоохранительным органам.

Причина проста - никто не хочет получить штраф за сомнительного клиента.

"За несоблюдение требований законодательства в сфере финансового мониторинга регуляторы применяют меры воздействия адекватно совершенному нарушению", - указали в пресс-службе НБУ.

В обязательном порядке банки проверяют любые зарубежные переводы и переводы средств, превышающие 400 тысяч гривен. Повышенный интерес банков могут вызвать и крупные операции по снятию наличных, даже если вы имеете подтвержденные доходы.

Кроме проверок, в случае непрохождения финансового мониторинга и расторжения деловых отношений по инициативе банка, владелец счета может потерять до 20-30% суммы средств на счете при выводе средств. Пункт об этом напрямую прописан мелким шрифтом в договорах комплексного банковского обслуживания некоторых банков.

Блокировка, лимиты и проверки: как финмониторинг меняет правила для ФОП и физлиц

Как пройти финансовый мониторинг?

Несмотря на распространенный миф о лимите в 400 тысяч гривен, попасть под проверку со стороны отдела финансового мониторинга банка может любой украинец. Каждый банк имеет собственное положение и алгоритмы, определяющие клиентов для проверки.

В НБУ сообщают, что проводят последовательную работу с рынком по развитию собственных систем мониторинга банков. Важно, чтобы системы мониторинга большинства банков начали действовать эффективно, а инструмент реестра дропов использовался для поддержки банков с менее развитыми моделями.

"При надлежащем уровне развития систем мониторинга аномалий платежного поведения, сами по себе ограничения будут терять актуальность. Сейчас Национальный банк готовит сводные рекомендации по всем нашим наработками и опытом для того, чтобы дать банкам и поставщикам платежных услуг общее понимание куда им надо двигаться в этом вопросе", - добавили в пресс-службе НБУ.

В большинстве случаев клиенту сначала поступит запрос о предоставлении документов. В некоторых случаях на период прохождения финансового мониторинга могут заблокировать счет.

Подтверждающими доходы документами могут быть договоры купли-продажи имущества, декларации граждан по налогу на доходы физических лиц, декларации ФОП, бухгалтерские справки, расписки, договоры возвратной финансовой помощи, другие документы, подтверждающие легальность происхождения средств и уплату налогов с них (при необходимости).

В случае предоставления таких документов отдел финансового мониторинга должен разблокировать счет. Если же клиент сможет подтвердить наличие официального дохода сверх установленного лимита в 100 тысяч - банк должен увеличить лимит на переводы.

Напомним, что с июня банки ограничили максимальную сумму переводов для большинства украинцев до 100 тысяч гривен в месяц. Эта сумма следует из Меморандума, подписанного банками в прошлом году.

"Меморандум побуждает банки лучше изучить свою собственную клиентскую базу, и на базе этих данных банк следующим шагом может установить более строгий лимит. Меморандум ограничивает, в том числе, операции со счета на счет, то есть с использованием IBAN. Уже после введения ограничений НБУ наблюдался существенный рост платежей по IBAN. Одна часть - это действительно определенное количество клиентов свои обычные операции перевели в IBAN. Но отдельные дроп-организаторы заблаговременно организовали схемы дропов на уровне IBAN-ов", - говорят в НБУ.

Меморандум не является срочным и будет действовать пока банки должным образом не изучат источники происхождения средств у всех своих клиентов и не усилят свои системы мониторинга именно платежных операций.

Игнорирование запроса отдела финансового мониторинга банка или другого финансового учреждения - прямой путь к блокированию счета и потенциальных проверок уже государственных инстанций.

Платить налоги часто будет дешевле, чем их избегать

Учитывая комиссии банков за снятие средств после расторжения деловых отношений и штрафы от потенциальных проверок, существует только один путь избежать серьезных убытков - получать доходы легально.

"Будут ли эти ограничения эффективным - покажет только время. То что сейчас видно - однозначно ограничения наталкивают людей на мысль того, что налог нужно платить. Сейчас вообще становится дешевле заплатить налог, чем не заплатить и разбираться с проблемами", - добавил Янкив.

Поэтому, если вы постоянно продаете какие-то товары или предоставляете услуги - гораздо проще зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем и получать свои доходы официально. Если же работаете - можно или открыть ФОП, или официально трудоустроиться. Особенно это касается работников со значительными доходами.

Также стоит избегать крупных платежей неизвестным лицам или крупных снятий наличных - такие операции вызывают особый интерес. Зато напомним, что переводы родственникам 1-й и 2-й степеней родства не облагаются ни НДФЛ, ни военным сбором.

Соответственно, если у вас есть официально подтвержденные доходы и вы хотите перевести их часть своей матери, жене, бабушке, дедушке - ни вы, ни они не должны платить налоги. В то же время, банки могут запросить документы о подтверждении степени родства.

Как мы писали, банки в Украине с 1 июня 2025 года снизили месячный лимит на денежные переводы со 150 000 до 100 000 гривен. Это касается как карточных переводов, так и платежей по IBAN.

В то же время банки могут отменить лимиты, если будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов.

Также сообщалось, что большинство украинских большинство банков применяет ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным. Как разблокировать счет - в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины ФОП
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства