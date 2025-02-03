В Украине утвердили перечень автомобилей, с которых нужно заплатить налог

Министерство экономики утвердило перечень легковых автомобилей, которые подлежат налогообложению транспортным налогом в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минэкономики .

В перечень попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров. Год выпуска таких авто составляет до 5 лет.

В частности, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Как отмечается в сообщении, расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом проводится в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Налог на люксовые авто

Транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Он взимается с владельцев дорогих легковых автомобилей, которые были выпущены не более пяти лет назад.

Транспортным налогом облагаются легковые автомобили, возраст которых не превышает пяти лет и стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат. Учитывая, что минимальная зарплата на 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен, для 2025 года эта сумма составляет 3 млн гривен. Ставка налога - 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.

Среднерыночная стоимость легкового автомобиля определяется Министерством экономики Украины. Далее эта цена корректируется с помощью коэффициента, зависящего от возраста автомобиля: чем старше транспорт, тем меньше коэффициент, и, соответственно, ниже среднерыночная стоимость.

Налог платят физические и юридические лица, а также нерезиденты, которые зарегистрировали автомобиль в Украине. Платить налог должны именно владельцы транспортных средств, а не арендаторы или лица, пользующиеся автомобилем по генеральной доверенности.

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления, тогда как юридические лица - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.