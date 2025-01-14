Налог на автомобили премиум-класса: стоимость, условия и сроки уплаты в 2025 году

Автомобили премиум-класса стоимостью более 3 миллионов гривен будут облагаться годовым сбором. Список транспортных средств, которые будут подпадать под налогообложение, Министерство экономики обнародует после 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики и Налоговый кодекс Украины.

С января 2025 года владельцы таких транспортных средств должны платить 25 тысяч гривен в год (п. 267.4 НКУ). Это направлено на увеличение поступлений в бюджет.

Налог касается транспортных средств в возрасте до пяти лет. Если в течение отчетного года автомобилю исполнится пять лет, налог будет начислен только за месяцы достижения этого возраста.

Если автомобиль достигает пятилетнего возраста в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май, то есть за 5 месяцев. Сумма налога составит 10 416,67 гривны.

Как уплатить налог

Налоговая служба направляет уведомление о необходимости уплаты сбора, после чего у владельцев авто будет 60 дней на выполнение обязательства. В 2025 году крайний срок уплаты установлен на 1 июля.

Проверка данных

Физические лица могут обращаться в контролирующий орган для проверки данных по объектам налогообложения, ставки налога и начисленной суммы. В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и налогоплательщика, орган проводит перерасчет суммы налога и направляет новое налоговое уведомление-решение.