Украинцам придется платить налог за авто в 2025 году: кого это касается и какая сумма

В 2025 году владельцы легковых автомобилей, которые Министерство экономики Украины признает элитными, обязаны платить транспортный налог. В этом году изменений для водителей будет не так много по сравнению с предыдущими годами, но их стоит учесть, чтобы избежать вопросов со стороны налоговой.

О том, авто какой стоимости будут облагаться налогом и как среди перечня найти свою машину, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Транспортный налог в Украине был введен в 2015 году. Этот налог взимается с владельцев легковых автомобилей, которые были выпущены не более пяти лет назад и имеют среднюю рыночную стоимость, превышающую определенный порог. Транспортный налог является частью так называемого налога на роскошь, к которому также относят налоги на недвижимость, площадь которой превышает установленные пределы, согласно Налоговому кодексу Украины.

Транспортный налог является разновидностью местного налога на имущество, предусматривающий обязательные платежи в местные бюджеты в пределах ставок, определенных законодательством Украины.

Кто и сколько будет платить транспортный налог в 2025 году

Среднерыночная стоимость легкового автомобиля определяется Министерством экономики Украины по методике, утвержденной Кабинетом Министров в 2016 году, объясняет в комментарии РБК-Украина юрист Евгений Булименко. В частности, для этого учитывается цена нового автомобиля в Украине, с учетом марки, модели, объема двигателя и типа топлива.

Булименко добавляет, что дальше эта цена корректируется с помощью коэффициента, зависящего от возраста автомобиля: чем старше транспорт, тем меньше коэффициент, и, соответственно, ниже среднерыночная стоимость. Ежегодно до 1 февраля Министерство экономики публикует перечень марок и моделей, которые подлежат налогообложению.

Транспортным налогом облагаются легковые автомобили, возраст которых не превышает пяти лет и стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат. Учитывая, что минимальная зарплата на 1 января 2025 года составляет 8 тысяч гривен, для 2025 года эта сумма составляет 3 миллиона гривен. Ставка налога – 25 тысяч гривен за каждый автомобиль. В то же время грузовые, грузопассажирские, специализированные автомобили, автобусы и другие транспортные средства освобождены от налога.

Налог платят физические и юридические лица, а также нерезиденты, которые зарегистрировали автомобиль в Украине. Платить налог должны именно владельцы транспортных средств, а не арендаторы или лица, пользующиеся автомобилем по генеральной доверенности.

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления, тогда как юридические лица – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если сравнивать с прошлыми годами, то менялась только стоимость авто, которая подлежит налогообложению, учитывая рост минимальной зарплаты. При этом ставка налога, несмотря на девальвацию национальной валюты, осталась на уровне 25 тысяч гривен. Добавим, что льготных категорий по уплате этого вида налога нет.

Как определить, подлежит ли ваш автомобиль налогообложению

Чтобы проверить, подпадает ли ваше авто под транспортный налог, необходимо определить его ориентировочную рыночную стоимость. Для этого на сайте Минэкономики есть специальная страница, где можно ввести марку, модель и год выпуска авто для расчета его стоимости.

При этом важно помнить, что не имеет значения фактическая цена приобретения автомобиля. Основным критерием является средняя рыночная стоимость такой модели, которую рассчитывает государственный орган – Минэкономики на основе данных ГНС. Например, если вы являетесь владельцем машины Dodge RAM 1500 2022 года выпуска, то вам автоматически укажут среднюю цену этой машины, которая сейчас составляет 1 млн 245 тысяч гривен.

Сейчас на сайте доступна оценка автомобилей за период с 2017 по 2024 годы. Оценка за 2025 год появится до 1 февраля. В частности, в прошлом году в список элитных авто попали 184 модели марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian и Tesla. В 2023 году этот список насчитывал 225 моделей.

В случае окончания пятилетнего возраста автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января до месяца, следующего после достижения автомобилем пятилетнего возраста.

Если автомобиль был приобретен посреди года, налог уплачивается пропорционально за те месяцы, когда он находился в собственности. Например, если в мае авто достигло пяти лет, то налог уплачивается за пять месяцев (январь-май): 25 000 гривен: 12 × 5 = 10 416,67 грн.

Обратите внимание, что учитывается год выпуска авто, а не его использования. Для этого можно обратиться к сопроводительным документам на автомобиль или, если дата не указана, определить год выпуска по VIN-коду в соответствии с международным стандартом ISO 3779:2009.

Если автомобиль, который должен быть обложенным налогом, угнали, то транспортный налог не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, когда произошла кража. Это при условии, что факт незаконного завладения подтверждается соответствующим документом из Единого реестра досудебных расследований.