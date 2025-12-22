Податкова не відстежує люксовий одяг українців, але Range Rover - сигнал для перевірки, - ДПС

Державна податкова служба України не відстежує витрати громадян на брендовий одяг чи гаджети, однак купівля дорогого майна за відсутності офіційних доходів може стати підставою для перевірки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила керівниця ДПС Леся Карнаух.
"Податкова служба не відслідковує, в якому люксовому одязі ходять наші платники податків. Ми такий метод не використовуємо. І, напевно, що на подібні скарги, якщо такі будуть надходити на наш чат-бот Tax Control, ми навіть не будемо реагувати", - каже Карнаух.
Вона пояснила це тим, що перелік підстав для проведення перевірок і звернення уваги ДПС як контролюючого органу чітко регламентований.
"Ми наразі активно впроваджуємо CRM - ризикоорієнтований підхід. Адже Україна велика країна, економічно активна, платників податків багато. І Державна податкова служба не може охопити всіх", - зауважує керівниця ДПС.
За її словами, Податкова повинна зосереджуватися на тих, хто ухиляється або мінімізує податки, і де контроль дасть результат. Водночас вона підтвердила, що придбання дорогого автомобіля при мінімальних або відсутніх офіційних доходах може викликати інтерес з боку ДПС.
"Є питання до такої людини. Ми співпрацюємо, обмінюємося інформацією з майже 40 державними реєстрами, зокрема з сервісним центром МВС, який реєструє авто. У разі, якщо людина здійснила такі видатки, при цьому не має абсолютно легального доходу, то ми, дамо запит", - заявила Карнаух.
Керівниця ДПС зазначила, що така ситуація є ризиковою щодо фізичної особи.
"Якщо це накопичення, якщо людина достатньо має пояснень, то тоді why not, як то кажуть, хай купує", - підсумувала вона.
Нагадаємо, в Україні діє транспортний податок, який був введений у 2015 році. Він стягується з власників дорогих легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому.
Водночас під оподаткування підпадають лише ті авто, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня звітного року. У 2025 році цей поріг становить близько 3 млн гривень.
Ставка транспортного податку є фіксованою і складає 25 тисяч гривень на рік за кожен такий автомобіль.
Перелік легкових автомобілів, власники яких зобов’язані сплачувати цей податок, щороку визначає Міністерство економіки. Повний список публікується на офіційному сайті відомства до 1 лютого податкового року.
У 2025 році до нього увійшли автомобілі таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та Toyota.
