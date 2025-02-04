УЗ запустила еще один необычный поезд: с сигнализацией и видеонаблюдением
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что путешествия на Буковину для пассажиров становятся более комфортными. Речь идет о запуске на этом направлении флагманского поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Что известно о "Буковине" и других флагманских поездах УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что поезд №7/8 "Киев - Черновцы" стал флагманским и получил одноименное название этого историко-географического региона - "Буковина".
Он курсирует по следующему графику:
- отправляется со станции "Киев-Пассажирский" в 20:13;
- прибывает на конечную остановку "Черновцы" в 07:59.
В обратном направлении "Буковина" едет так:
- отправление из Черновцов - в 19:12;
- прибытие в столицу Украины - в 07:02.
"График этого поезда удобен и для деловых, и для туристических путешествий в Черновцы и регион, богатый природными и историко-культурными достопримечательностями", - отметили в УЗ.
Уточняется, что "Буковина" - уже шестой флагманский поезд "Укрзализныци".
Кроме него сейчас также курсируют:
- поезд №15/16 "Харьков - Ясиня" - "Лесь Курбас";
- поезд №17/18 "Харьков - Ужгород" - "Сковорода";
- поезд №79/80 "Днепр - Львов" - "Січеслав";
- поезд №91/92 "Киев - Львов" - "Леополіс";
- поезд №105/106 "Киев - Одесса" - "Чорноморець".
В целом, согласно информации УЗ, атрибутами флагманских поездов являются:
- новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с соответствующими удобствами (вакуумные туалеты, пеленальные столики, кондиционеры, розетки);
- дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
- инклюзивный вагон в составе поезда;
- коллекционный железнодорожный сахар-рафинад;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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