УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу: о чем речь

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - запустил в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского в Facebook.

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О какой новой услуге идет речь

В своей публикации Перцовский извинился перед пассажирами "Укрзализныци" за то, что реализация новой услуги заняла "немного времени".

"IT и продуктовая команды, спасибо, что дожали", - добавил он.

Речь идет о том, что теперь граждане, которые планируют путешествие с УЗ и покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", могут выбрать место по или против направления движения.

"Все-все, мы продолжаем каждый день делать шаги, большие и малые, чтобы становиться лучше! Не останавливаясь! Давайте идеи и предложения, что и где дожать прежде всего", - подытожил председатель правления акционерного общества.

Публикация Перцовского (скриншот: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

В комментариях под сообщением чиновника в соцсети, украинцы поблагодарили команду УЗ и выразили в основном положительное отношение к нововведению:

"Я уже вчера ехала, потому что выбрала так место. И голова не кружилась. Круто"

"О, супер! Это всегда было для меня проблемой, потому что очень плохая вестибулярка. Спасибо"

"Маленькая стрелка в приложении - большой шаг для комфорта. Спасибо"

"Большое спасибо! Казалось бы, мелочь, но очень комфортно теперь! Лучшая железная дорога среди европейских. Спасибо за вашу работу"

"Конечно, это круто. Многие люди страдают из-за движения спиной. Поэтому отличное улучшение"

Как купить билеты на поезда УЗ

В целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. В веб-версии сервиса доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

Сначала новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме, поэтому переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября 2024 года в УЗ сообщили, что старый сайт "закрыт навсегда". Следовательно, теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Недавно стало известно о запуске в приложении "Армия+" новой программы "Плюсы". Она, в частности, предлагает специальный резерв билетов "Укрзализныци" для военных.