УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу: о чем речь
Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - запустил в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского в Facebook.
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О какой новой услуге идет речь
В своей публикации Перцовский извинился перед пассажирами "Укрзализныци" за то, что реализация новой услуги заняла "немного времени".
"IT и продуктовая команды, спасибо, что дожали", - добавил он.
Речь идет о том, что теперь граждане, которые планируют путешествие с УЗ и покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", могут выбрать место по или против направления движения.
"Все-все, мы продолжаем каждый день делать шаги, большие и малые, чтобы становиться лучше! Не останавливаясь! Давайте идеи и предложения, что и где дожать прежде всего", - подытожил председатель правления акционерного общества.
Публикация Перцовского (скриншот: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)
В комментариях под сообщением чиновника в соцсети, украинцы поблагодарили команду УЗ и выразили в основном положительное отношение к нововведению:
- "Я уже вчера ехала, потому что выбрала так место. И голова не кружилась. Круто"
- "О, супер! Это всегда было для меня проблемой, потому что очень плохая вестибулярка. Спасибо"
- "Маленькая стрелка в приложении - большой шаг для комфорта. Спасибо"
- "Большое спасибо! Казалось бы, мелочь, но очень комфортно теперь! Лучшая железная дорога среди европейских. Спасибо за вашу работу"
- "Конечно, это круто. Многие люди страдают из-за движения спиной. Поэтому отличное улучшение"
Как купить билеты на поезда УЗ
В целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.
В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.
В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. В веб-версии сервиса доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".
Сначала новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме, поэтому переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.
2 октября 2024 года в УЗ сообщили, что старый сайт "закрыт навсегда". Следовательно, теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.
Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.
Недавно стало известно о запуске в приложении "Армия+" новой программы "Плюсы". Она, в частности, предлагает специальный резерв билетов "Укрзализныци" для военных.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на некоторых рейсах "Укрзализныця" будет кормить пассажиров полноценными обедами.
Читайте также, что делать, если на нужную дату нет билетов на "Укрзализныцю".
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