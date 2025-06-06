Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционером
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что к работе в жару в течение летнего сезона уже готовы более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как УЗ подготовила вагоны к летней жаре
Украинцам рассказали, что накануне летнего сезона и вероятной жары специалисты "Укрзализныци" завершили подготовку уже более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами:
- провели их проверку;
- осуществили сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.
УЗ подготовила более 1100 вагонов с кондиционерами (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Что изменилось в международных вагонах "Укрзализныци"
Согласно информации УЗ, в 22 международных вагонах были установлены аккумуляторы увеличенной емкости.
Уточняется, что они позволяют поддерживать комфортную температуру даже во время длительных стоянок (например, при прохождении таможни).
"Такие аккумуляторы будут в ближайшее время установлены еще в 23 вагонах международного направления", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Изменения, введенные в международных вагонах УЗ (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Станут ли более комфортными путешествия в плацкарте
Пассажирам сообщили, что раньше кондиционирование в плацкартных вагонах "Укрзализныци" не предусматривалось. Однако теперь решение этой проблемы найдено.
"Установлены промышленные кондиционеры", - объяснили в УЗ.
Уточняется, что:
- 4 таких вагона - уже готовы к рейсам;
- еще 2 таких вагона - на завершающем этапе работ.
"Планируется расширение этого подхода на другие типы вагонов", - добавили в "Укрзализныце".
Некоторые плацкартные вагоны УЗ получили кондиционеры (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как найти и купить билет в вагоне с кондиционером
Для того чтобы найти вагон с кондиционером при покупке билета на тот или иной поезд, необходимо искать соответствующую отметку со "снежинкой":
- в приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте.
"Она означает, что в вагоне работает кондиционер", - объяснили в УЗ.
Как найти вагон УЗ с кондиционером (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Что изменится для пассажиров в начале путешествия
В завершение в "Укрзализныце" сообщили, что в вагонных участках работают колонки с напряжением 380 В - для подключения вагонов.
Отмечается, что это позволяет охладить их перед подачей на перрон.
"Да, еще не все вагоны имеют системы охлаждения, но мы ежедневно работаем над обновлением и модернизацией парка. Путешествуйте комфортно вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в акционерном обществе.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
Кроме того, на некоторых рейсах "Укрзализныця" будет кормить пассажиров полноценными обедами.
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