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Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционером

Пятница 06 июня 2025 16:32
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Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционером УЗ подготовила к жаре более 1100 вагонов с кондиционерами (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что к работе в жару в течение летнего сезона уже готовы более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как УЗ подготовила вагоны к летней жаре

Украинцам рассказали, что накануне летнего сезона и вероятной жары специалисты "Укрзализныци" завершили подготовку уже более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами:

  • провели их проверку;
  • осуществили сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.

Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромУЗ подготовила более 1100 вагонов с кондиционерами (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что изменилось в международных вагонах "Укрзализныци"

Согласно информации УЗ, в 22 международных вагонах были установлены аккумуляторы увеличенной емкости.

Уточняется, что они позволяют поддерживать комфортную температуру даже во время длительных стоянок (например, при прохождении таможни).

"Такие аккумуляторы будут в ближайшее время установлены еще в 23 вагонах международного направления", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромИзменения, введенные в международных вагонах УЗ (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Станут ли более комфортными путешествия в плацкарте

Пассажирам сообщили, что раньше кондиционирование в плацкартных вагонах "Укрзализныци" не предусматривалось. Однако теперь решение этой проблемы найдено.

"Установлены промышленные кондиционеры", - объяснили в УЗ.

Уточняется, что:

  • 4 таких вагона - уже готовы к рейсам;
  • еще 2 таких вагона - на завершающем этапе работ.

"Планируется расширение этого подхода на другие типы вагонов", - добавили в "Укрзализныце".

Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромНекоторые плацкартные вагоны УЗ получили кондиционеры (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как найти и купить билет в вагоне с кондиционером

Для того чтобы найти вагон с кондиционером при покупке билета на тот или иной поезд, необходимо искать соответствующую отметку со "снежинкой":

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на официальном сайте.

"Она означает, что в вагоне работает кондиционер", - объяснили в УЗ.

Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромКак найти вагон УЗ с кондиционером (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что изменится для пассажиров в начале путешествия

В завершение в "Укрзализныце" сообщили, что в вагонных участках работают колонки с напряжением 380 В - для подключения вагонов.

Отмечается, что это позволяет охладить их перед подачей на перрон.

"Да, еще не все вагоны имеют системы охлаждения, но мы ежедневно работаем над обновлением и модернизацией парка. Путешествуйте комфортно вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в акционерном обществе.

Комфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромКомфорт даже в плацкарте? Что изменилось в поездах УЗ и как найти вагон с кондиционеромПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Кроме того, на некоторых рейсах "Укрзализныця" будет кормить пассажиров полноценными обедами.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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