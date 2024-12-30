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УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

Понедельник 30 декабря 2024 12:42
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УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены Меню горячих блюд запускают на избранных поездах УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" запускает в тестовом режиме полноценные горячие обеды - на избранных поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Содержание

На каких рейсах можно будет заказать горячие блюда

В "Укрзализныце" рассказали, что меню горячих блюд в поездах дальнего следования было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе национального перевозчика.

Уточняется, что тестирование качественного питания начинают с этой недели на некоторых самых длинных рейсах:

  • №351/352 "Киев - Кишинев"
  • №95/96 "Киев - Рахов"
  • №29/30 "Киев - Ужгород"
  • №4/3 "Запорожье - Ужгород"

Что известно про меню и стоимость блюд в поездах

В УЗ сообщили, что меню для этих рейсов разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, который обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус после разогрева", - добавили в акционерном обществе.

Уточняется, что проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам:

  • карпатские деруны
  • омлет из житомирских яиц
  • курицу с подольским картофелем и овощами
  • крымскотатарский плов с говядиной (абсолютный фаворит пассажиров УЗ)

УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

Меню обедов для УЗ разработал Клопотенко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Выбирайте любимые блюда прямо во время путешествия и забудьте о привычном наборе "вареные яйца + курятина", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Отмечается, что стоимость таких блюд - от 170 до 190 гривен.

УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

Стоимость горячих блюд в поездах "Укрзализныци" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Попробуйте новое меню, оставляйте отзывы в приложении "Укрзализныци" и путешествуйте со вкусом", - подытожили в компании.

УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники.

Читайте также, что делать, если на нужную дату нет билетов на "Укрзализныцю".

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