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Начало июля "ударило" по урожаю: какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего

Погода в начале июля наделала вреда на огородах и полях (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду июля 2025 года и объяснили, как жара и непогода в некоторых регионах повлияли на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в начале июля

Согласно информации Укргидрометцентра, в первой декаде июля в Украине преобладала теплая, в отдельные дни - жаркая погода.

Отмечается, что в самые жаркие дни декады в большинстве областей максимальная температура воздуха была близкой к абсолютным максимумам (зафиксированных в Украине в первой декаде июля за всю историю наблюдений).

При этом максимумы были превышены на 1-2°C в отдельных районах:

  • западных областей;
  • центральных областей;
  • Николаевской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области.

Между тем осадки - в основном в виде ливневых дождей, порой с крупным градом и сильными порывами ветра - отмечались:

  • в западных областях;
  • в отдельных районах северных областей;
  • в отдельных районах центральных областей;
  • в отдельных районах восточных областей.

На остальной территории страны было сухо или же количество осадков было незначительным. Продолжался жесткий дефицит осадков.

Сообщается также, что в последние дни декады по территории многих районов западных, отдельных районов центральных и северных областей прошли активные атмосферные фронты.

Они обусловили местами сильные дожди в сопровождении гроз и штормового ветра. Кое-где наблюдался град различного диаметра.

Кроме того, было отмечено исторически большое количество осадков (как суточного максимума, так и их суммы за декаду) во Львовской и Тернопольской областях.

Агрометеорологические условия в первой декаде июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на развитие растений и жизнь людей

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что погодные условия в течение первой декады июля нанесли ущерб сельскохозяйственным посевам.

Так, жаркая погода в этот период была малоблагоприятной для формирования урожая:

  • поздних сельскохозяйственных культур;
  • огородных культур;
  • овощных культур.

Уточняется, что длительный дефицит эффективных осадков и усиление суховейных явлений обусловливали стремительное ухудшение влагообеспечения посевов поздних культур:

  • в южных областях;
  • в восточных областях;
  • местами - в центральных областях.

Кроме того, на многих площадях в дневные часы отмечалось увядание растений сельскохозяйственных культур.

Местами на юге зафиксировали также засыхание и полную гибель растений подсолнечника от засухи.

Между тем из-за сильных ливней в сопровождении шквалистого ветра в некоторых районах западных областей было отмечено:

  • локальное полегание и заиление посевов;
  • местами - повреждение растений градом;
  • местами - распространение грибковых заболеваний на растениях.

Кроме того, наблюдались:

  • повышения уровня воды в реках;
  • подтопления хозяйственных построек;
  • обрывы линий электропередачи;
  • падения деревьев.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, на прошлой неделе Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.

Уже вскоре неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.

На выходных непогода "накрыла" Харьков и область. Мощный ливень сопровождался сильными порывами ветра, которые ломали деревья, срывали со зданий крыши и оставляли после себя беспорядок и затопленные улицы.

Без света в Харьковской области остались около 30 тысяч абонентов.

Тем временем жара в некоторых регионах установила за прошедшую неделю 26 новых температурных рекордов в разных городах.

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