Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані

В результаті стрімкого наступу рух "Талібан" встановив контроль над усією територією Афганістану. Уряд і президент Ашраф Гані залишили країну, в аеропорту Кабула панує хаос через велику кількість охочих евакуюватися, а багаторічна війна, за заявами самих талібів, завершилася.

"Талібан" знову взяв країну під контроль

Ще напередодні вранці стало відомо, що таліби вже контролювали всі сухопутні прикордонні переходи, а залишити Афганістан можна тільки через аеропорт Кабула. До цього вони зайняли Джелалабад, і столиця залишалася єдиним великим містом під контролем уряду. Але ненадовго.

За кілька годин стало відомо, що уряд нібито домовився з "Талібаном" про мирну передачу влади, щоб запобігти штурму Кабула. У підсумку бойовики без бою увійшли до міста, зайняли президентський палац, а також оголосили про перемогу і про те, що ніякого перехідного уряду не буде, і вся повнота влади буде у талібів.

Ашраф Гані визнав перемогу талібів і втік з країни

Президент Афганістану Ашраф Гані у супроводі інших представників законної влади залишив країну. Передбачається, що спочатку він вилетів до Таджикистану, після чого міг зупинитися в Узбекистані.

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул та його жителів і вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - пояснив свою втечу Гані.

Він також визнав військову перемогу талібів, але назвав їх владу нелегітимною.

Афганістан стане ісламським еміратом

Ісламський Емірат Афганістан найближчим часом буде відновлено. Таким чином, політичний устрій повернеться до зразка 1996-2001 років, коли до початку військової кампанії США країною управляли таліби.

Але передбачається, що цього разу ісламістський режим буде більш м'яким. Офіційний представник "Талібану" запевнив, що жінки зможуть здобувати освіту, працювати і самостійно залишати домівки (за умови, що вони будуть в хіджабі). А страта або публічне побиття будуть використовуватися як заходи покарання тільки за вироком суду.

Хаос в аеропорту Кабула

Незважаючи на обіцянки талібів, разом з іноземцями країну намагаються залишити тисячі афганців, які побоюються розправи за співпрацю з США і колишнім режимом. Зокрема, з'явилися відео, як люди намагаються штурмувати літаки в аеропорту Кабула.

Евакуацію контролюють американські військові, які вже були змушені відкрити попереджувальний вогонь. За повідомленнями місцевих ЗМІ, від куль могли загинути не менше п'ятьох людей.

Крім того, було опубліковано відео, як люди прямо в повітрі випадають з літаків. За іншими даними, впали ті, хто намагався полетіти, зачепившись за шасі.

Україна евакуювала 80 осіб

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію 80 осіб з Афганістану українським літаком. При цьому з країни вивезли 8 українців, решта - громадяни інших держав, які попросили про термінову евакуацію.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ситуацію в Афганістані моніторять дві дипломатичні місії в Таджикистані і Пакистані.

Світ вимагає безпечної евакуації з Афганістану

Понад 60 країн світу, включаючи Україну, США, Британію, Канаду, Німеччину, Францію та інших, виступили з вимогами вільної евакуації своїх громадян і афганців після захоплення влади талібами.

"Враховуючи погіршення ситуації в галузі безпеки, ми підтримуємо, працюємо над забезпеченням безпеки і закликаємо всі сторони поважати і сприяти безпечному і впорядкованому від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають покинути країну", - йдеться в заяві.

Також лідери країн наполягають на тому, щоб дороги, аеропорти і прикордонні переходи в Афганістані залишалися відкритими.