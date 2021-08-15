Президент Афганістану визнав перемогу талібів: на них відповідальність за країну

Президент Афганістану Ашраф Гані , який покинув країну перед наступом талібів на Кабул, визнав їх перемогу. Він вважає, що тепер "Талібан" несе відповідальність за країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Афганістану.

За його словами, таліби перемогли і тепер несуть відповідальність за країну і людей.

"Таліби виграли судження меча і зброї і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків", - пише Гані.

Він зазначив, що ще ніколи в історії суха влада нікому не надавала легітимності і не віддавала її їм.

"Їм належить новий історичний тест, або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато Акшари в страху через ненадійне майбутнє", - пише президент, якому довелося покинути країну.

Він додав, що талібам доведеться докласти зусиль, щоб завоювати довіру жителів Афганістану.

"Потрібно, щоб Талібан запевнив весь народ, нації, різні сектори, сестер і жінок Афганістану, щоб завоювали легітимність і серця народу. Складіть чіткий план дій і поділіться ним з публікою", - зазначив президент.

За його словами, він завжди буде служити народу Афганістану.