Президент Афганістану визнав перемогу талібів: на них відповідальність за країну
Президент Афганістану Ашраф Гані, який покинув країну перед наступом талібів на Кабул, визнав їх перемогу. Він вважає, що тепер "Талібан" несе відповідальність за країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Афганістану.
За його словами, таліби перемогли і тепер несуть відповідальність за країну і людей.
"Таліби виграли судження меча і зброї і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків", - пише Гані.
Він зазначив, що ще ніколи в історії суха влада нікому не надавала легітимності і не віддавала її їм.
"Їм належить новий історичний тест, або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато Акшари в страху через ненадійне майбутнє", - пише президент, якому довелося покинути країну.
Він додав, що талібам доведеться докласти зусиль, щоб завоювати довіру жителів Афганістану.
"Потрібно, щоб Талібан запевнив весь народ, нації, різні сектори, сестер і жінок Афганістану, щоб завоювали легітимність і серця народу. Складіть чіткий план дій і поділіться ним з публікою", - зазначив президент.
За його словами, він завжди буде служити народу Афганістану.
Нагадаємо, що президент Афганістану покинув країну. Це сталося перед наступом талібів на Кабул.
Також повідомлялося, що Гані пояснив свою втечу з Афганістану. Він зробив це, щоб уникнути кровопролиття, про яке попередив "Талібан".