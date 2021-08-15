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"Талібан" контролює всі прикордонні переходи. Залишити Афганістан можна тільки повітрям

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 11:22
"Талібан" контролює всі прикордонні переходи. Залишити Афганістан можна тільки повітрям Фото: таліби контролюють всі прикордонні переходи в Афганістані (wikimedia by isafmedia)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики радикального руху "Талібан" взяли під свій контроль всі прикордонні переходи в Афганістані. Залишити територію країни тепер можна тільки за допомогою авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією офіційних осіб, імена яких видання AP не називає, таліби захопили всі прикордонні переходи.

Аеропорт в Кабулі залишився єдиним виходом з Афганістану.

Американські ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати вже почали евакуацію свого посольства в Кабулі. Над афганською столицею сьогодні з ранку літають американські військові вертольоти, які вивозять з країни дипломатичний персонал.

Водночас з'являється інформація про те, що бойовики "Талібану" вже почали входити в Кабул.

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Афганистан Кабул Талібан
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