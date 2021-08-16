Більше 60 країн зажадали вільної евакуації своїх громадян з Афганістану

Більше 60 країн світу, включаючи Україну, зажадали вільного повернення своїх громадян і афганців з Афганістану після захоплення влади талібами. Вони зробили спільну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Більше 60 країн світу, включаючи Україну, США, Великобританію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію, Корею, Литву, Польщу та інші держави зробили спільну заяву, щодо ситуації з безпекою в Афганістані. Вони закликають тих, хто наділений владою в Афганістані, забезпечити вільний виїзд з країни афганцям та міжнародним громадянам.

"Враховуючи погіршення ситуації в галузі безпеки, ми підтримуємо, працюємо над забезпеченням безпеки і закликаємо всі сторони поважати й сприяти безпечному та впорядкованому від'їзду іноземних громадян і афганців, які бажають покинути країну. Ті, хто наділений владою і владою по всьому Афганістану, несуть відповідальність за захист людського життя і власності, а також за негайне відновлення безпеки та громадянського порядку", - йдеться в повідомленні.

Також лідери країн наполягають на тому, щоб дороги, аеропорти та прикордонні переходи в Афганістані залишалися відкритими.

Там також зазначили, що країни готові допомогти афганцям.