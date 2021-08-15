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Нападу на Кабул не буде. Уряд домовився з "Талібаном" про передачу влади

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Кабул, Неділя 15 серпня 2021 12:12
Нападу на Кабул не буде. Уряд домовився з "Талібаном" про передачу влади Фото: таліби та уряд Афганістану домовилися про передачу влади (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Афганістану та бойовики радикального руху "Талібан" домовилися про мирну передачу влади в країні. Таліби не будуть силою захоплювати владу в Кабулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдулу Саттара Мірзакваля, яку транслювало агентство TOLO News.

За словами представника уряду, "Талібан" погодився не нападати на Кабул. Передача влади буде відбуватися мирним шляхом.

"Безпека Кабулу - це відповідальність сил безпеки", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кабул лишився єдиним великим містом Афганістану, яке ще не перейшло під контроль "Талібану". Вранці стало відомо, що таліби захопили Джелалабад.

Крім того, таліби взяли під контроль всі прикордонні переходи. Втекти з Афганістану можна лише повітрям.

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Талібан Афганистан Кабул
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