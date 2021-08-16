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Ситуацію в Афганістані моніторять дві українські дипмісії

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 12:19
Ситуацію в Афганістані моніторять дві українські дипмісії Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація в Афганістані загострюється, люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабулу. Дві українські дипмісії моніторять ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Ситуацію моніторять дипломатичні місії у Таджикистані та Пакистані.

"В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії - в Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в Афганістані люди випадають з літака на льоту.

Крім того, в аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.

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Афганистан Дмитро Кулеба
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