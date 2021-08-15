Президент Афганістану покинув країну, - TOLOnews
Фото: Президент Афганістану Гані втік з країни 15 серпня (flickr.by/india.narrtive)
Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну. Наразі точно не відомо, куди саме вирушив лідер країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання TOLOnews.
За інформацією іншого ЗМІ Asia-Plus, голова Афганістану покинув країну й вилетів до Таджикістану.
Президента супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб й голова адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.
Між "Талібаном" й урядом країни була досягнута домовленість стосовно того, що Ашраф Гані піде у відставку й передасть владу радикальному руху. Афганці, зі свого боку, бажають врегулювати конфлікт й припинити насильство на території країни.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що столиця Афганістану домовилась з "Талібаном" про передачу влади.