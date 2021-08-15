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Президент Афганістану покинув країну, - TOLOnews

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Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 16:38
Президент Афганістану покинув країну, - TOLOnews Фото: Президент Афганістану Гані втік з країни 15 серпня (flickr.by/india.narrtive)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну. Наразі точно не відомо, куди саме вирушив лідер країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання TOLOnews.

За інформацією іншого ЗМІ Asia-Plus, голова Афганістану покинув країну й вилетів до Таджикістану.

Президента супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб й голова адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.

Між "Талібаном" й урядом країни була досягнута домовленість стосовно того, що Ашраф Гані піде у відставку й передасть владу радикальному руху. Афганці, зі свого боку, бажають врегулювати конфлікт й припинити насильство на території країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що столиця Афганістану домовилась з "Талібаном" про передачу влади.

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Афганистан Президент
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