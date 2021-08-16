Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб: Зеленський розповів подробиці

Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.

Президент України уточнив, що з Афганістану всього евакуювали майже 80 осіб, а не 30, як повідомлялося раніше. При цьому не всі з них є громадянами України.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, у тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - написав Зеленський.

Він додав, що головне - це те, що всі ці люди вже знаходяться в безпеці.