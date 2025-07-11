"Увидите, что будет": Трамп отреагировал на удар России по роддому в Харькове

Во время общения с прессой возле Белого дома у Трампа спросили, как он относится к сегодняшней российской атаке на роддом.

"Увидите, что будет происходить", - ответил он.

Удар по Харькову

Сегодня, около 05:30 российская армия ударила по Салтовскому району Харькова двумя дронами-камикадзе.

Взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно вражеского удара по городу.

Отношение Трампа к Путину и России

Недавно CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп якобы рассказывает, как в свое время пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая ему "разбомбить Москву к черту".

Вероятно, запись была в период, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок. Аудио было сделано во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Подробнее о данной записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

А вот 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Подробно о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.

Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.