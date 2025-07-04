"Я не доволен". Трамп заявил об отсутствии прогресса с Путиным по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным не добился прогресса в вопросе о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил Трамп в разговоре с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина .

"У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Еще мы говорили о войне в Украине. И я не доволен. Сегодня у нас не было никакого прогресса", - сказал он.

Разговор Трампа с Путиным

3 июля российский диктатор Владимир Путин объявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп являются совершенно разными людьми, поэтому между ними мало общих тем для обсуждения.

Последний разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня.

Во время телефонной беседы глава Кремля выражал недовольство по поводу операции "Паутина", которую проводила СБУ и в результате которой были уничтожены многочисленные российские стратегические самолеты.

Трамп отметил, что Путин пообещал нанести ответный удар. В то же время американский лидер не уточнил, пытался ли как-то убедить российского президента не идти на эскалацию.

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