"Побачите, що буде": Трамп відреагував на удар Росії по пологовому будинку в Харкові

Під час спілкування з пресою біля Білого дому у Трампа запитали, як він ставиться до сьогоднішньої російської атаки на пологовий будинок.

"Побачите, що буде відбуватися", - відповів він.

Удар по Харкову

Сьогодні, близько 05:30 російська армія вдарила по Салтівському району Харкова двома дронами-камікадзе.

Вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами.

РБК-Україна зібрала основну інформацію щодо ворожого удару по місту.

Ставлення Трампа до Путіна та Росії

Нещодавно CNN опублікував аудіозапис, на якому Трамп нібито розповідає, як свого часу намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну, погрожуючи йому "розбомбити Москву до біса".

Ймовірно, запис було в період, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий президентський термін. Аудіо було зроблено під час благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді. Детальніше по даний запис та заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А ось 3 липня Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом. Детально про що говорили Трамп та Путін - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також Трамп висловив невдоволення атакою Росії на Україну, під час якої було задіяно понад 700 дронів. Він заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін. А згодом заявив, що незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним і пригрозив йому сюрпризом.