Путин заявил, что сегодня поговорит с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сегодня, 3 июля, проведут телефонный разговор.
Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "РИА-Новости".
"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал диктатор.
Он не раскрыл более подробных деталей.
Обновлено 16:43
Трамп подтвердил, что уже в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится телефонный разговор с Путиным.
К слову, разговор Путина и Трампа пройдет на следующий день после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Украине.
В Белом доме объяснили такой принципом "Америка прежде всего".
Последний разговор Трампа с Путиным
Напомним, в последний разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 4 июня.
Тогда во время звонка глава Кремля жаловался американскому лидеру на операцию "Паутина" Службы безопасности Украины, в рамках которой было поражено значительное количество российских стратегических самолетов.
Трамп рассказал, что Путин пообещал ответить Украине на такую атаку. При этом президент США даже не упомянул, попытался ли он отговорить главу Кремля.
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