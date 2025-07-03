Путин заявил, что сегодня поговорит с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сегодня, 3 июля, проведут телефонный разговор.

"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - сказал диктатор.

Он не раскрыл более подробных деталей.

Обновлено 16:43

Трамп подтвердил, что уже в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится телефонный разговор с Путиным.

К слову, разговор Путина и Трампа пройдет на следующий день после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Украине.

В Белом доме объяснили такой принципом "Америка прежде всего".