Удар России по центру Харькова: зацепило роддом, число раненых растет

В результате утреннего российского удара с применением беспилотников типа "Шахед" по центру Харькова число пострадавших возросло до трех. Поврежден роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова в Telegram .

Местные власти рассказали, что было повреждено здание, вспыхнул пожар.

Как известно, во время утренней атаке удару подвергся центр Харькова - Салтовский район. Ранее сообщалось о том, что дрон попал в жилую застройку - в трехэтажное здание и во двор.

По словам Терехова, к счастью, в медицинском учреждении обошлось без пострадавших. Мэр города отметил, что рожениц с малышами эвакуируют в другое медучреждение.

"Утренными взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами", - сообщил он.

Удар "Шахедов" по Украине 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля мониторинговые каналы сообщили, что Россия запустила небольшое количество дронов. Удару оккупантов подвергся не только Харьков.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в общей сложности.

Также взрывы раздались в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призывали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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