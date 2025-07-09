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Трамп сделал заявление о рекордном ударе России по Украине

Вашингтон, Среда 09 июля 2025 21:24
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Трамп сделал заявление о рекордном ударе России по Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп недоволен ночной атакой России на Украину, в ходе которой было задействовано более 700 дронов.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа попросили прокомментировать удар России по Украине в ночь на 9 июля.

"Многие знают, что я недоволен тем, что происходит в Украине. Это война, которая никогда не должна была произойти. Сейчас гибнут от 5 до 7 тысяч человек в неделю с обеих сторон. Молодые, в большинстве военные люди, молодые души гибнут. Это должно быть остановлено. Я очень огорчен тем, что происходит", - подчеркнул президент.

Рекордный удар

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июля атаковали Украину, выпустив 728 дронов и 13 ракет. Это был новый рекорд.

В частности, враг применил шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", которые он запустил из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удалось уничтожить 718 целей. 296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" были сбиты. Еще 415 дронов были локационно потеряны.

Одной из основных целей россиян стал Луцк. В Волынской области фиксировали 50 дронов и пять ракет.

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