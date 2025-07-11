Удар по Харькову: появились первые фото и видео последствий

Около 5:30 утра 11 июля российские войска ударили по Салтовскому району Харькова двумя дронами-камикадзе. В сети появились фото и видео последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГСЧС Украины и Харьковской областной прокуратуры .

"Около 5:30 утра российские войска нанесли два удара по Салтовскому району Харькова, используя дроны типа "Грань-2". В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура города", - рассказали в прокуратуре.

По сообщению ГСЧС, в результате попаданий произошли разрушения и пожары в четырехэтажном нежилом здании, стоматологической поликлинике и на крыше жилого дома. Также повреждены роддом, магазины, гаражи и несколько автомобилей.

В прокуратуре добавили, что под удар попали не только медицинские учреждения, но и образовательное учреждение.

По состоянию на утро известно о 9 пострадавших, среди них - 2 мужчин и 7 женщин. Один из пострадавших получил ранения осколками стекла, остальные получили острую стрессовую реакцию. Все находятся в легком состоянии.

В сети уже появились первые фото и видео последствий удара.