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Плюс 10%. В США все больше американцев за то, чтобы делать больше для поддержки Украины, - Ермак

Вторник 19 декабря 2023 13:40
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Плюс 10%. В США все больше американцев за то, чтобы делать больше для поддержки Украины, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (t me)
Автор: Юлия Бойко

Количество американцев, считающих, что США должны делать больше для Украины, выросло на 10% за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Всегда нужно говорить, общаться, доказывать, что наше дело - это о справедливости. Объяснять, почему нам нужна помощь. Именно это делали президент Владимир Зеленский, министры, команда Офиса и украинские депутаты во время наших последних поездок в Соединенные Штаты", - написал Ермак.

Визит Зеленского в США

Напомним, украинский президент 11-12 декабря находился с двухдневным визитом в США.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Американский лидер в овальном кабинете подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Также Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "дара" и принять финансовую помощь на оборонные нужды Украины до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

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Андрей Ермак Соединенные Штаты Америки
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