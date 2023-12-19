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Плюс 10%. У США все більше американців за те, щоб робити більше для підтримки України, - Єрмак

Вівторок 19 грудня 2023 13:40
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Плюс 10%. У США все більше американців за те, щоб робити більше для підтримки України, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (t me)
Автор: Юлія Бойко

Кількість американців, які вважають, що США повинні робити більше для України, зросла на 10% за останній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Завжди потрібно говорити, спілкуватись, доводити, що наша справа - це про справедливість. Пояснювати, чому нам потрібна допомога. Саме це робили президент Володимир Зеленський, міністри, команда Офісу та українські депутати під час наших останніх поїздок до Сполучених Штатів", - написав Єрмак.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, український президент 11-12 грудня перебував з дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Американський лідер в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Також Байден закликав Конгрес не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу на оборонні потреби України до того, як Конгрес піде на канікули.

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Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки
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