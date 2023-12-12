Байден о помощи Украине: принять нужно до каникул, чтобы не сделать подарок Путину

Американский президент Джо Байден призвал конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена .

Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден подчеркнул, что Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как они прервутся на праздничные каникулы.

"Прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - подчеркнул президент США.

Помощь от США

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби сообщал, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это произойдет до конца декабря.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США. Более подробно о поездке - в материале РБК-Украина.

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