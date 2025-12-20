ua en ru
Более 20 ударов за сутки, есть поражения: какая сейчас ситуация с мостом в Маяках

Украина, Суббота 20 декабря 2025 19:01
UA EN RU
Более 20 ударов за сутки, есть поражения: какая сейчас ситуация с мостом в Маяках Фото: Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Маяках состоялась серия атак беспилотников на мост, соединяющий оба берега Днестра. На месте работают специалисты по восстановлению и военные.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время общения с журналистами.

"Только что в Маяках состоялась атака дроном на наших глазах, к счастью он не попал, но последние сутки атаки идут постоянно", - отметил Алексей Кулеба. По его словам, только за последние сутки было более 20 попыток поражения моста.

Поврежденные участки ремонтируют работники агентства восстановления и инженеры, а военные координируют защиту объекта.

"Если военные помогут отразить атаки БПЛА, мы сможем восстановить проезд по мосту", - добавил Кулеба.

Параллельно планируется расширение логистики: в течение недели заработают два новых маршрута - один постоянный и один понтонный, а в течение нескольких месяцев появятся еще два логистических пути для обеспечения движения обоих берегов Днестра.

Ранее Виктор Микита заместитель руководителя офиса президента Украины сказал, что сообщение через мост восстановлено, но по словам Кулебы пока проезд по мосту невозможен, однако для логистики развернут альтернативный понтонный мост, который начал работать вчера в 16:00.

Мост в Маяках является стратегически важным для транспортного сообщения региона.

Ранее сообщалось о неоднократных атаках дронов на инфраструктуру, что наносило повреждения и создавало угрозу для гражданских.

Аварийное восстановление и развертывание альтернативных путей позволяет поддерживать движение грузов и обеспечение обоих берегов Днестра, даже в условиях постоянных атак.

Удар по Маякам

Напомним, что 19 декабря российские оккупанты совершили теракт на мосту вблизи села Маяки в Одесской области. Вражеский ударный беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, а трое ее детей получили травмы и были госпитализированы с острой стрессовой реакцией.

Из-за удара по мосту на пунктах пропуска украинско-молдавской границы введены ограничения. Кроме того, "Укрзализныця" организовала дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева.

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что из-за российских ударов Украина срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирских и грузовых перевозок, а также транзитных потоков. Эти действия проводятся в координации с Молдовой.

