"Пленки Миндича": Зеленский поручил ускорить перезагрузку топовых энергокомпаний

Украина, Суббота 15 ноября 2025 16:59
"Пленки Миндича": Зеленский поручил ускорить перезагрузку топовых энергокомпаний
Автор: Антон Корж

Главные государственные предприятия в области украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что планируется сделать следующие шаги:

  • "Энергоатом": за неделю приказано обеспечить условия для формирования нового наблюдательного совета и полной перезагрузки правления.
  • "Укргидроэнерго": срочно будет проведен конкурс на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.
  • Оператор газотранспортной системы Украины: конкурс на должность генерального директора и доформирование наблюдательного совета.
  • "Нафтогаз Украины": контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе 2026 года. С января должен работать полностью новый состав совета.

"В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что чиновники получили поручение - быть в постоянной коммуникации с правоохранителями и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет", - резюмировал президент.

"Пленки Миндича" и кадровые изменения

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками. Убытки от ее деятельности составляют миллиарды гривен, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.

На фоне масштабного скандала Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции, руководители которых оказались замешанными.

Известно, что на фоне скандала Герман Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Зеленский уже вывел обоих министров из состава СНБО.

