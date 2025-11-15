"Пленки Миндича". G7 напомнила Украине ключевое условие движения в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительства G7 в Украине.

Также послы дали понять, что несмотря на коррупционный скандал, страны "Большой семерки" продолжат поддержку энергетической устойчивости Украины на фоне российских терактов против украинской энергетической инфраструктуры.

"Приветствуем готовность президента Украины Владимира Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ/САП. Рассчитываем на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, что является ключевым для евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

Отметим, Зеленский 15 ноября сообщил, что после скандала с "пленками Миндича" главные государственные предприятия в области украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

При этом, как писало РБК-Украина, скандал с коррупцией вокруг "Энергоатома" вызвал настоящее политическое землетрясение внутри Украины. Но западные партнеры Украины - обычно нетолерантные к коррупции в Украине - сейчас на эти события реагируют сдержанно.

"Пленки Миндича": что известно

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками. Убытки от ее деятельности составляют миллиарды гривен, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.

Президент Зеленский почти сразу анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции, руководители которых оказались замешанными. После этого Герман Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции, чуть позже заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Зеленский уже вывел обоих министров из состава СНБО.