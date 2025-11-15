"Плівки Міндіча". G7 нагадала Україні ключову умову руху до НАТО

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали готовність президента України Володимира Зеленського сприяти розслідуванню корупції в "Енергоатомі", де виявився замішаним його колишній бізнес-партнер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис представництва G7 в Україні.

Також посли дали зрозуміти, що попри корупційний скандал, країни "Великої сімки" продовжать підтримку енергетичної стійкості України на тлі російських терактів проти української енергетичної інфраструктури.

"Вітаємо готовність президента України Володимира Зеленського до співпраці та підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство України в антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, Зеленський 15 листопада повідомив, що після скандалу з "плівками Міндіча" головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

При цьому, як писало РБК-Україна, скандал із корупцією навколо "Енергоатому" спричинив справжній політичний землетрус всередині України. Але західні партнери України - зазвичай нетолерантні до корупції в Україні - зараз на ці події реагують стримано.

"Плівки Міндіча": що відомо

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками. Збитки від її діяльності складають мільярди гривень, куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського - Тімур Міндіч.

Президент Зеленський майже відразу анонсував кадрові зміни в уряді, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції, очільники яких виявилися замішаними. Після цього Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції, трохи пізніше заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.