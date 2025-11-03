Еще один пункт пропуска на границе с Польшей подключили к EES: что изменится для туристов
Польша подключила пункт пропуска "Хребенне-Рава-Русская" к европейской системе Entry/Exit System (EES).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
По данным пограничников, отныне все пункты пропуска между Польшей и Украиной в пределах Львовской области работают в этой системе.
Единственным исключением остается пункт "Долгобичув-Угринов", который сейчас функционирует в тестовом режиме. Его полноценный запуск запланирован на 4 ноября.
Система EES вводится в странах ЕС для усиления контроля и повышения безопасности на границах.
Во время первого въезда в Евросоюз после запуска системы граждане третьих стран, в частности украинцы, проходят расширенную регистрацию: фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет - ред.).
Эту процедуру проводят только один раз - все данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет значительно ускорить дальнейшие пересечения границы.
Что известно о EES
Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.
Система официально заработала 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Во время первого пересечения границы путешественники проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев, после чего все последующие проверки осуществляются автоматически.
Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничение движения на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Работы продлятся 33 дня - с 27 октября, а движение автомобилей будет перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30. Для пешеходов пересечение останется открытым в обычном режиме.