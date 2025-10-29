ua en ru
На границе с Венгрией заработала система EES: что меняется для украинцев

Среда 29 октября 2025 13:02
UA EN RU
На границе с Венгрией заработала система EES: что меняется для украинцев Фото: Венгрия меняет правила въезда в страну (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 28 октября на всех пунктах пропуска между Украиной и Венгрией заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает фиксацию биометрических данных граждан третьих стран.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Как отмечается, EES введена для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в странах ЕС.

По данным венгерской стороны, система начала действовать постепенно: сначала в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь - Чоп" (с 21 октября), а теперь - на всем участке украинско-венгерской границы.

В ГПСУ отмечают, что работа системы не меняет общий порядок пересечения границы. Украинцам советуют учитывать эту информацию при планировании путешествий в Венгрию или транзитных поездок через ее территорию.

Напомним, ЕС запускает новую биометрическую систему контроля EES, которая заменит штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев. Система стартовала с 12 октября 2025 года на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Во время первого пересечения граждане будут проходить регистрацию со снятием отпечатков пальцев и фото, а в дальнейшем проверка будет происходить автоматически.

РБК-Украина также рассказывало, что Румыния продлила ограничения движения на пункте пропуска "Солотвино - Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Ограничения будут действовать 33 дня - с 27 октября, ежедневно с 09:00 до 15:30 будет закрыто автомобильное движение. Пешеходы смогут пересекать мост в обычном режиме.

