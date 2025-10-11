Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
С 12 октября Евросоюз начинает поэтапный запуск цифровой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES), в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.
По данным пограничников, EES будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, которые пересекают границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).
Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах. Во время первого въезда будет происходить регистрация биометрических данных - фото лица и отпечатков пальцев. В дальнейшем процесс контроля станет быстрее благодаря электронной сверке данных.
Еврокомиссия планирует шестимесячный переходный период для полного запуска системы. Основная цель нововведения - ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания.
"Призываем граждан учитывать эти изменения при планировании своих поездок", - добавили в Государственной пограничной службе.
Что предшествовало
