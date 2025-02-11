Популярный в Европе онлайн-банк официально "зашел" в Украину: как открыть счет

Цифровой банковский сервис Revolut расширил список услуг для жителей Украины и предложил уникальный дизайн карты Clear Sky ("Чистое небо"). Кроме того, финтех-компания собирает пожертвования Агентству ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно об услугах Revolut для украинцев

Европейский необанк Revolut открыл доступ к своим услугам для украинцев, которые вынужденно выехали за границу, в марте 2022 года (после полномасштабного вторжения РФ).

Упрощенная регистрация помогла людям:

быстро получать доступ к своим средствам;

осуществлять международные переводы без высоких комиссий;

пользоваться европейским финансовым сервисом без ограничений.

По состоянию на 11 февраля 2025 года услугами Revolut на территории Великобритании и в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) пользуются более 700 тысяч украинцев.

С 2022 года в Украину с помощью Revolut было отправлено более миллиарда евро (большинство средств поступало из Германии, Великобритании, Ирландии, Польши и Нидерландов).

Теперь же Revolut доступен и для украинцев на территории Украины.

Примечательно, что Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей.

"К списку ожидания присоединилось рекордное количество украинцев, чтобы одними из первых получить доступ к счетам Revolut. Сейчас это самый высокий показатель среди списков ожиданий в конкретной стране", - рассказали в компании.

Отмечается, что идентификацию пользователей через "Дію" ввели для высокого уровня безопасности при регистрации.

С сегодняшнего дня жители Украины смогут:

открыть европейский счет Revolut;

получить доступ к ряду передовых услуг (например, мгновенные и бесплатные переводы между пользователями приложения, обмен валют и т.д.).

Скачать приложение для регистрации в онлайн-банке можно:

на сайте компании (отсканировав QR-код или по полученной в SMS ссылке);

в Google Play (для Android);

в App Store (для iOS/iPadOS).

Как скачать приложение Revolut с официального портала (скриншот: revolut.com)

"Компания предлагает выгодные тарифы, поэтому владельцы счетов с легкостью смогут переводить, обменивать и тратить деньги в более чем 30 валютах в любом уголке мира без высоких комиссий", - рассказали в Revolut.

Кроме того, команда украинских дизайнеров Revolut создала дебетовую карту VISA под названием Clear Sky ("Чистое небо").

"Сине-желтые цвета флага стали источником вдохновения для разработки уникального дизайна, а прозрачная синяя часть карты символизирует надежду и веру в чистое, безопасное небо над Украиной", - объяснили в пресс-службе компании.

Дебетовая карта VISA от Revolut под названием Clear Sky (иллюстрация: revolut.com)

Пользователи из Великобритании и ЕЭЗ получат карту за символическое пожертвование в 5 фунтов стерлингов (или эквивалент в евро), тогда как клиенты на территории Украины смогут заказать Clear Sky бесплатно.

Сообщается, что Revolut планирует передать от себя на благотворительность дополнительные средства, равные сумме пожертвований (до 200 тысяч фунтов стерлингов).

"Все собранные деньги пойдут в пользу партнерской благотворительной организации Revolut - UK for UNHCR, которая помогает и поддерживает вынужденных переселенцев и беженцев как на территории Украины, так и за ее пределами", - пояснили в пресс-службе.

По словам соучредителя и технического директора компании Влада Яценко, интерес к электронным банковским услугам, в частности Revolut, "подогревается с каждым днем" в государствах Центральной и Восточной Европы.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут открыть счет в Revolut, но мы не планируем останавливаться на достигнутом - впереди ждет много интересного", - подытожил он.