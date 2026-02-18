ua en ru
"Укрпочта" закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людям

Среда 18 февраля 2026 12:54
"Укрпочта" закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людям Отделения "Укрпочты" закрывают в нескольких населенных пунктах Запорожской области (фото иллюстративное: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

"Укрпочта" закрывает свои отделения в двух населенных пунктах Запорожской области из-за "неприемлемых рисков" для людей. Получить услуги их жители смогут в другом селе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Читайте также: "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смелянский про бронь, банк и зарплаты в "Укрпочте"

Где именно закрывают отделения "Укрпочты"

Согласно информации чиновника, в "Укрпочте" приняли непростое решение - закрыть отделения в двух населенных пунктах Пологовского района Запорожской области:

  • в городе Орехов;
  • в селе Преображенка.

"Бывают дни для тяжелых решений. Сегодня - именно такой", - признал Смелянский.

Он отметил, что "Укрпочта" более двух лет "оставалась единственной компанией", которая продолжала там работать.

Насколько опасна ситуация в этих локациях

"В прошлый раз, когда я был в Орехове, чтобы наградить наших героических работников, из 20-тысячного города оставалось чуть более 800 жителей - и, конечно, наши ребята из ВСУ", - поделился глава компании.

Он отметил, что почтовики - несмотря на крайне сложную ситуацию - "до последнего отказывались оставлять своих клиентов".

"Их мужество вызывает глубокое уважение. Но безопасность людей - и наших работников, и жителей - должна быть в приоритете", - подчеркнул Смелянский.

Он рассказал также, что за последнюю неделю "Укрпочта" потеряла там машину.

"Еще одно авто потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно - это стало неприемлемым риском", - подчеркнул гендиректор компании.

&quot;Укрпочта&quot; закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людямВ Орехове и Преображенке стало слишком опасно (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Где могут получить услуги местные жители

Смелянский рассказал, что "подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено" (по состоянию на 18 февраля 2026 года).

При этом "Укрпочта" продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврийское.

&quot;Укрпочта&quot; закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людямСело Таврийское Запорожской области (карта: google.com/maps)

"Наши работники сейчас определяются, где хотят продолжить работу. А мы, конечно, очень надеемся, что обязательно вернемся - тем более, что наши ВСУ имеют определенные успехи на этом направлении", - подчеркнул руководитель "Укрпочты".

В завершение он поблагодарил всю команду компании - территориальных менеджеров, водителей, начальников, операторов и почтальонов - за их работу.

"Благодарность ВГА Запорожья, Ивану Федорову из Орехова за постоянную поддержку! Уверен: до скорой встречи", - добавил чиновник.

&quot;Укрпочта&quot; закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людям&quot;Укрпочта&quot; закрывает несколько отделений в Запорожской области: куда теперь обращаться людямПубликация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

Напомним, ранее в "Укрпочте" честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальников.

Кроме того, мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).

Читайте также, как "Укрпочта" изменила логотип и почему обновленный стиль усиливает украинскую идентичность.

