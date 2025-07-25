ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конкуренция на логистическом рынке: почему Украине нужна реальная альтернатива

Украина, Пятница 25 июля 2025 13:11
UA EN RU
Конкуренция на логистическом рынке: почему Украине нужна реальная альтернатива Фото: почему Украине нужна реальная альтернатива в контексте конкуренции на логистическом рынке
Андрей Хоменко
Андрей Хоменко
заступник генерального директора Meest Пошта

Один игрок — 75% рынка. Почему это риск для бизнеса, потребителей и государства, и какую альтернативу предлагает Meest — подробнее читайте в колонке заместителя генерального директора Meest Почта Андрея Хоменко.

 

На первый взгляд, украинский рынок почтовой логистики выглядит развитым: множество точек выдачи, быстрая доставка, цифровые сервисы. Но за фасадом скорости — одна важная проблема: отсутствие выбора.

По данным НКРСИ за I квартал 2025 года, один игрок контролирует 75% рынка доходов и 64% объема почтовых отправлений. Это уровень концентрации, который в ЕС и США считается критическим с точки зрения конкуренции. В Польше, Германии, Франции рынок разделен между 3-5 игроками, что создает здоровую конкуренцию, заставляет компании развивать сервисы, а не диктовать правила.

В Украине ситуация иная. За лидером с долей 75% идет государственная Укрпочта с 16%, а третьим игроком является Meest Почта с долей 5%. Это существенный разрыв, который влияет на всех — от малого продавца на маркетплейсе до крупного ритейла.

Конкуренция на логистическом рынке: почему Украине нужна реальная альтернатива

Меньше выбора, больше зависимостей

Для украинского почтово-логистического рынка такое доминирование создает ряд рисков.

Отсутствие опций. Без реальной альтернативы бизнесы — бренды, ритейлеры, маркетплейсы — не могут контролировать доставку непосредственно к покупателю. Безальтернативность на финальных стадиях означает дополнительные сложности: в удовлетворении потребностей клиентов, сохранении их лояльности и привлечении новой аудитории.

Риск злоупотреблений. Большая доля рынка означает большое количество клиентов - когда такую ситуацию создает один игрок, возникает риск злоупотребления рыночным положением. Условия сотрудничества - тарифы, компенсации и другие важные условия сотрудничества — могут фактически диктоваться, а партнеры — не иметь возможности вести переговоры — потому что банально нет опции "уйти к другому". Это актуальная проблема даже для Европы, где за уровнем конкуренции придирчиво следят. Например, в 2023 году Еврокомиссия обновила свои подходы, подчеркнув, что крупные компании могут диктовать условия рынка и злоупотреблять своим положением, поэтому такие действия должны тщательно отслеживаться.

Дополнительные расходы. Любому бизнесу нужна диверсификация, особенно в сфере логистики. Когда альтернативы нет, крупные е-commerce и ритейл-игроки вынуждены вкладывать ресурсы в параллельную логистику (склады, дропы, PUDO) — только для того, чтобы иметь хоть минимальное пространство для маневра. Это уменьшает прибыль и тормозит рост.

Критическим становится момент, когда у партнера возникают технические, экономические или регуляторные проблемы. В такой ситуации тысячи бизнесов оказываются почти в тупике, потому что банально не на кого перенаправить трафик.

Зависимость от финансовых сервисов. Еще одна особенность украинского почтово-логистического рынка заключается в том, что вместе с логистической инфраструктурой лидер рынка контролирует значительную долю платежного трафика е-commerce через финансовую компанию из собственного холдинга.

Для тысяч украинских онлайн-продавцов типичной опцией для наложенного платежа является одна компания. В 2023-2024 годах она обрабатывала более 110 млн транзакций ежегодно на сумму более 80 млрд грн. Такая концентрация одновременно и логистики, и платежей в одной системе ограничивает независимость маркетплейсов и продавцов, создавая для них дополнительную уязвимость в случае сбоев, изменений политики или комиссий.

Путь к диверсификации

Для нас в Meest ПОЧТА предложение альтернативы на рынке — это стратегическое направление. Именно поэтому в последнее время мы делаем особый акцент на масштабных партнерствах с украинскими лидерами в сфере е-commerce и ритейла — чтобы предложить больше опций как бизнесам, так и потребителям.

Основные направления:

  • Партнерская сеть выдачи: более 5000 точек в кофейнях, АЗС, магазинах, без необходимости строить сложную инфраструктуру.
  • Кооперация с лидерами рынка: ROZETKA, Эпицентр, Сильпо, OKKO — логистические сервисы Meest интегрируются непосредственно в офлайн- и онлайн-пространство партнеров.
  • Специальные тарифы для малого бизнеса: например, на Prom.ua — тариф без дополнительных комиссий за наложенный платеж, удобная интеграция, поддержка продавцов.
  • Инфраструктура для масштабирования: Meest активно инвестирует в расширение PUDO-модели, дропшип-интеграции, а также API-инструменты для маркетплейсов.

Наша модель — это инфраструктура с человеческим лицом. Она гибкая, недорогая и удобная. И главное — она уже работает. Рынок нуждается в конкуренции. Бизнес — в альтернативах. Украинцы — в выборе. Именно поэтому мы в Meest ежедневно строим другую почту. Альтернативную. Свободную. С украинским сердцем.

Почему это важно для рынка

Украинская логистика не может быть построена вокруг одного игрока.
Конкуренция — это не только о выборе. Это об устойчивости системы, ценовой справедливости и стимуле к инновациям.

Чем больше бизнесов поддерживают альтернативу, тем быстрее украинский почтовый рынок станет похожим на европейский — открытый, эффективный и честный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа