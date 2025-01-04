Планы Украины по производству ракет и дронов и переизбрание Джонсона: новости за 3 января

Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

Всего на оборону и безопасность в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Средства налогоплательщиков из госбюджета будут направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен.

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. В рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США

Палата представителей США поддержала кандидатуру Майка Джонсона на должность спикера. За него проголосовали почти все республиканцы в нижней палате Конгресса.

Как пишет NYT, Джонсон набрал 218 необходимых голосов конгрессменов, чтобы стать спикером Палаты представителей США.

При этом Хаким Джеффрис - лидер демократического меньшинства в Палате представителей - набрал 215 голосов.

Такое количество голосов Джонсон смог получить благодаря конгрессменам Ральфу Норману и Киту Селфу, которые решили поддержать его кандидатуру. Сначала они голосовали за других кандидатов.

Стала известна дата следующего заседания в формате "Рамштайн"

Новое заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе. Заседание запланировано на 9 января.

Глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Встреча состоится в очном формате. Это будет 25 заседание Контактной группы.

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем.

В Украине разрабатывают крылатую ракету "Трембита"

Издание The Telegraph писало о том, что украинская ракета "Трембита" "может стать самым большим символом стремления Украины к автономности огневой мощи". В частности сейчас ведется производство улучшенной версии, которая будет способна "достать" до Москвы.

Как отметил авиационный эксперт Валерий Романенко, не исключено, что ракету "Трембита" начнут применять для ударов по российским целям уже в этом году. Однако ее еще нужно доработать.

Подробнее о том, что известно о ракете "Трембита" и на какой стадии находится разработка, - в материале РБК-Украина.

Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО

Как рассказал президент Владимир Зеленский, вскоре представители Украины проведут ряд встреч с зарубежными партнерами. Это необходимо для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны.

Зеленский обратил внимание на то, что только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Он напомнил, что Украине нужно постоянно пополнять запас ракет для ПВО. А также увеличивать способность мобильных огневых групп.

"Я благодарен всем партнерам, которые помогают. Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", - заявил президент.

США объявят новую военную помощь Украине в ближайшие дни

Соединенные Штаты Америки планируют объявить новую военную помощь Украине. Это произойдет в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он не уточнил дату, когда объявят новый пакет военной помощи Украине, а также какое именно оружие получат украинские защитники.