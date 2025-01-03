Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО

Вскоре представители Украины проведут ряд встреч с зарубежными партнерами. Это необходимо для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Зеленский обратил внимание на то, что только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

"Такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов - от Patriot до мобильных огневых групп", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украине нужно постоянно пополнять запас ракет для ПВО. А также увеличивать способность мобильных огневых групп.

"Я благодарен всем партнерам, которые помогают. Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован", - заявил президент.

Российские атаки по Украине

Стоит заметить, что только в ночь на 3 января Российская Федерация атаковала Украину 93 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны смогли сбить 60 дронов, еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Стоит также напомнить, что осенью РФ также значительно усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Тогда Зеленский заявил, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ.