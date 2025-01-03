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Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". The Telegraph узнал детали

Украина, Пятница 03 января 2025 11:45
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Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". The Telegraph узнал детали Фото: Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита" (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". Сейчас ведется производство улучшенной версии, которая сможет долететь до Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, новая украинская крылатая ракета "Трембита" "может стать самым большим символом Украины стремления к автономности огневой мощи".

"Ожидая того дня, когда у нее закончатся специальные американские боеприпасы - прежде всего, баллистические ракеты армейской тактической ракетной системы (ATACMS) радиусом действия 190 миль (более 300 км, - ред), Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения", - говорится в статье.

Что известно о ракете "Трембита"

Описывая это вооружение, журналисты отмечают, что эта ракета имеет длину всего семь футов (около 2 м, - ред) и вес 200 фунтов (около 100 кг, - ред).

"Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией - трубчатый фюзеляж и квадратное крыло - и простое наведение, GPS. Эта простота придает "Трембите" лучшую черту - низкую стоимость", - отмечают авторы.

Базовая "Трембита", которая разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 тысяч долларов. Она имеет радиус действия всего 90 миль (почти 145 км, - ред) и 40-фунтовую боеголовку (более 12 м, - ред).

Украинская фирма, как пишет The Telegraph, которая строит "Трембиту", работает над большей, более дальней версией, которая "должна иметь возможность достичь Москвы, находящейся в 400 милях (почти 650 км, - ред) от украинской границы".

"Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно будет стоить более 10 тысяч долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире", - пишут журналисты, добавляя, что, например, ATACMS стоит более 1 млн долларов.

"Трембита" - это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP

Как пишет издание, "Трембита" не может сравниться с ATACMS, Storm Shadow или SCALP, потому что ей не хватает "полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех".

"Шквал "Трембит" может хорошо сработать, скажем, против разветвленного фабричного комплекса. Хотя, возможно, это не так хорошо сработает против подземных командных бункеров", - отмечают авторы.

Как резюмируется, больше полагаясь на собственное оружие, "украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей".

Как ранее сообщалось, Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, и еще более 10 проектов.

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