Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". The Telegraph узнал детали

Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". Сейчас ведется производство улучшенной версии, которая сможет долететь до Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как пишет издание, новая украинская крылатая ракета "Трембита" "может стать самым большим символом Украины стремления к автономности огневой мощи".

"Ожидая того дня, когда у нее закончатся специальные американские боеприпасы - прежде всего, баллистические ракеты армейской тактической ракетной системы (ATACMS) радиусом действия 190 миль (более 300 км, - ред), Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения", - говорится в статье.

Что известно о ракете "Трембита"

Описывая это вооружение, журналисты отмечают, что эта ракета имеет длину всего семь футов (около 2 м, - ред) и вес 200 фунтов (около 100 кг, - ред).

"Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией - трубчатый фюзеляж и квадратное крыло - и простое наведение, GPS. Эта простота придает "Трембите" лучшую черту - низкую стоимость", - отмечают авторы.

Базовая "Трембита", которая разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 тысяч долларов. Она имеет радиус действия всего 90 миль (почти 145 км, - ред) и 40-фунтовую боеголовку (более 12 м, - ред).

Украинская фирма, как пишет The Telegraph, которая строит "Трембиту", работает над большей, более дальней версией, которая "должна иметь возможность достичь Москвы, находящейся в 400 милях (почти 650 км, - ред) от украинской границы".