СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"

Новое заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе. Заседание запланировано на 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года", - сообщает издание.

Как отметили в офисе общественных связей авиабазы ​​"Рамштайн", глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать во время встречи Контактной группы по обороне Украины.

Встреча состоится в очном формате. Это будет 25 заседание Контактной группы.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что новое заседание "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Однако глава Минобороны не озвучивал дату, на которую запланировано заседание.