СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"
Новое заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе. Заседание запланировано на 9 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года", - сообщает издание.
Как отметили в офисе общественных связей авиабазы "Рамштайн", глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать во время встречи Контактной группы по обороне Украины.
Встреча состоится в очном формате. Это будет 25 заседание Контактной группы.
Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что новое заседание "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Однако глава Минобороны не озвучивал дату, на которую запланировано заседание.
Формат "Рамштайн"
Напомним, после полномасштабного вторжения России союзники Украины создали отдельный формат для помощи Украине. Первую встречу Контактная группа по обороне Украины провела на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. После этого заседания партнеров получили одноименное название.
Заседания "Рамштайн" проходят в очном формате и онлайн.
В октябре 2024 года в Германии должна была состояться очередная встреча партнеров, которую должен был возглавить президент США Джо Байден. Также ожидалось участие президента Украины Владимира Зеленского.
Однако очное заседание отменили, поскольку Байден перенес свой визит в Германию из-за мощного урагана, который накрыл Флориду.
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