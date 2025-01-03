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Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США

Вашингтон, Пятница 03 января 2025 21:46
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Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей США поддержала кандидатуру Майка Джонсона на должность спикера. За него проголосовали практически все республиканцы в нижней палате Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет NYT, Джонсон набрал 218 необходимых голосов конгрессменов, чтобы стать спикером Палаты представителей США.

При этом Хаким Джеффрис - лидер демократического меньшинства в Палате представителей - набрал 215 голосов.

Такое количество голосов Джонсон смог заполучить благодаря конгрессменам Ральфу Норману и Киту Селфу, которые решили поддержать его кандидатуру. Сначала они голосовали за других кандидатов.

Как проходило голосование

Стоит заметить, что для Джонсона была обязательной практически полная поддержка его кандидатуры со стороны республиканцев. Он мог потерять только один голос.

Изначально кандидатуру Джонсона поддержали только 216 членов Палаты представителей. Трое республиканцев отдали свои голоса за других кандидатов. Но у Джонсона была возможность их переубедить, которой он воспользовался.

Стоит заметить, что Майка Джонсона избрали спикером Палаты представителей США 25 октября 2023 года. Это произошло после того, как в отставку отправили республиканца Кевина Маккарти, который занимал должность спикера с января 2023 года.

Джонсон является одним из соратников избранного президента Дональда Трампа, который лично поддержал его кандидатуру.

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