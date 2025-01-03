В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайна" в январе и назвали его цель

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Сингх рассказала, что 7 января глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она отметила, что министр ставит своей целью подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны США.

"Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - подчеркнула она.

В то же время пресс-секретарь отметила, что Пентагон сообщит больше подробностей об официальных мероприятиях Министра обороны США в ближайшие дни.