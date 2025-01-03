ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайна" в январе и назвали его цель

США, Пятница 03 января 2025 22:01
UA EN RU
В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайна" в январе и назвали его цель Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Сингх рассказала, что 7 января глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она отметила, что министр ставит своей целью подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны США.

"Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - подчеркнула она.

В то же время пресс-секретарь отметила, что Пентагон сообщит больше подробностей об официальных мероприятиях Министра обороны США в ближайшие дни.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе.

Заметим, что заседание должно было состояться еще в октябре 2024 года в Германии. Встречу должен был возглавить президент США Джо Байден. Также ожидалось участие президента Украины Владимира Зеленского. Однако очное заседание отменили, поскольку Байден перенес свой визит в Германию из-за мощного урагана, который накрыл Флориду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Встреча Рамштайн
NEWS
Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО
Зеленский анонсировал встречи и переговоры по усилению ПВО
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты