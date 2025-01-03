США объявят новую военную помощь Украине в ближайшие дни, - Белый дом

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша в соцсети Х .

Кирби не уточнил дату, когда объявят новый пакет военной помощи Украине, а также какое именно оружие получат украинские защитники.

Помощь от США

Стоит заметить, что США последнее время стали значительно чаще объявлять новые пакеты военной помощи Украине.

Такая активизация связана с тем, что уже 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа. И администрация президента Джо Байдена хочет до этой даты использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.

30 декабря президент США Джо Байден направил около 2,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

В частности, 1,24 млрд долларов направили на пакет военной помощи Украине, который предоставляют из запасов Пентагона. То есть поставки должны начаться довольно быстро. В него вошли боеприпасы для HIMARS, ракеты для систем ПВО и не только.

Еще 1,22 млрд долларов выделили на пакет помощи в рамках программы USAI. Это означает, что оружие, которое получит Украина, заказали у американской промышленности.

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