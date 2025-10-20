"Планы есть". В ГУР объяснили тактику и важность украинских дипстрайков

Во время ударов вглубь России украинские защитники нацеливаются на ключевые объекты противника. Эффект от этих операций уже есть.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

Скибицкий обратил внимание, что Главное управление разведки плодотворно работает со всеми подразделениями, которые имеют дальнобойные дроны. В частности, речь идет о выборе приоритетных целей. Ключевыми являются те элементы, которые обеспечивают ведение войны.



Он условно разделил цели Украины на территории РФ на три типа: система управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическая инфраструктура.

"Планы у нас есть. Мы пытаемся поразить наиболее критические объекты. И результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям, по базам хранения топлива - они очевидны", - добавил замначальника ГУР.

По его словам, особого успеха украинские защитники добились во время ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Потери РФ в этой отрасли составили от 27 до 30 процентов.

"Это значительный показатель. Он действительно влияет. Он влияет даже не только на поле боя, на ведение войны Российской Федерацией, а он влияет и на внутреннюю ситуацию в России. Потому что, по сути, они понимают, что происходит. Но, к сожалению, еще не понимают природу этого", - считает Скибицкий.

Украина совершенствует удары

По словам Скибицкого, украинские воины совершенствуют тактику применения дронов и сами беспилотники. Уже сейчас они могут поражать цели на расстоянии около 1500 километров и даже дальше. Таким образом, есть возможность атаковать наиболее критические и важные цели на территории РФ, которые помогают продолжать войну.

"Хочу отметить, что наиболее критические, наиболее важные предприятия, другие компании, фабрики, заводы Российской Федерации находятся от нашей границы на дальности от 500, а то и даже более 750 километров. Именно для поражения таких объектов требуются очень мощные средства. Поэтому это называют "дипстрайк", - обратил внимание он.